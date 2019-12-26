متابعة بتجـــــــــرد: شكّلت إطلالة مغنية الراب الشهيرة كاردي بي صدمةً لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما رصدتها الكاميرات وهي تتجوّل في أحد المراكز التجارية بمدينة ميامي الأميركية. في التفاصيل، ظهرت الفنانة كاردي بي من دون مكياج فبدت علامات التعب على وجهها بـ لوك صادم، ما جعل التعرّف عليها صعباً وفق تعبير صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة. وغطت كاردي بي رأسها بمنديل أخفى شعرها، وارتدت فستاناً أزرق اللون ومكشوف الصدر أثناء التحدث على الهاتف.

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كانت هذه تفاصيل خبر كاردي بي يصعب التعرّف عليها بدون مكياج.. الكاميرا رصدتها في المركز التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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