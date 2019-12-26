فريد الأطرش في ذكراه.. "ملك العود" يغزو القلوب بألحانه وأحزانه

كل ألحان وأغنيات الموسيقار فريد الأطرش يفيض منها الشجن وتفوح منها رائحة الألم، حاول كثيرا الفرار من تلك الحالة والبحث عن أعمال تحمل البهجة لكنه فشل، فالحزن كان جزءا من ملامحه وحياته كانت مليئة بالأحداث الصعبة.



ولد فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش في 19 أكتوبر 1910 ببلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، أحب الغناء من والدته الأميرة علياء المنذر. كان له 4 أشقاء هم: أنور وفؤاد ووداد وآمال التي احترفت الغناء واشتهرت باسم "أسمهان" ثم ماتت في ظروف غامضة.





عرف عن عائلة الأطرش وطنيتها وكفاحها ضد الاستعمار، لذا عانت العائلة من اضطهاد وظلم الفرنسيين، وتأثرت طفولة فريد بهذه الأحداث فهربت والدته من سوريا خوفا من الاعتقال وجاءت إلى مصر.

عاش فريد مع أسرته ظروفا صعبة، وتحول من أمير يسكن القصور إلى طفل فقير يبحث عن سقف وأربعة جدران، واضطرت والدته للغناء في أماكن متواضعة للوفاء باحتياجات أولادها.

التحق فريد بالمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك، وعلى الرغم من المناخ الصعب الذي يحاصره كان متفوقا ويدرك أن التعليم سيكون طريقا للخروج من المأزق الصعب.

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توالت الأيام والتحق بالمعهد العالي للموسيقي وإلى جانب الدراسة عمل فى محل لبيع الأقمشة، وتحول بمرور الوقت إلى عازف عود متميز، لذا طرق أبواب العديد من المسارح بحثا عن فرقة للغناء أو العزف، وشاءت الأقدار أن يلتقي المطرب إبراهيم حمودة الذي أعجب بعزفه على آلة العود وضمه إلى فرقته.

بعد عام انتقل إلى فرقة بديعة مصابني التي تحمست له ودفعته للغناء بمفرده وبات يشعر بالثقة في إمكانياته، إلا أن انتشاره الحقيقي بدأ على يد مدحت عاصم الذي رشحه للعزف والغناء في الإذاعة المصرية وكانت أغنيته الأولى بعنوان: "يا ريتني طير لأطير حواليك"، ودفعه نجاحها لتسجيل أغنية "باحب من غير أمل".





بعدما توهج كمطرب انتقل إلى شاشة السينما، وقدم خلالها 31 فيلما منها "انتصار الشباب" (1941)، حبيب العمر، عهد الهوى، حكاية العمر كله، ودعت حبك"، وسط هذا النجاح والسطوع ماتت شقيقته "أسمهان" في حادث سيارة غامض عام 1944 ولأنه كان شديد الارتباط بها تأثر وداهمه الاكتئاب وابتعد عن الساحة الفنية سنة كاملة.

وقفت بجانبه الفنانة شادية وساعدته على العودة ونشأت بينهما قصة حب رائعة لكن لم يتحمس للزواج وتكوين أسرة وعائلة وفضلت شادية الابتعاد عنه، وتكرر نفس الأمر مع الفنانة سامية جمال. كان يرى أن الفن كل شيء في حياته ولذا رفض تكوين عائلة.





فى عام 1960 أصيب فريد الأطرش بمرض القلب ونصحه الأطباء بعدم بذل مجهود كبير لكنه لم يلتزم وراح يغني ويلحن ويمثل، فتعاون مع 33 شاعرا أبرزهم بديع خيري وبيرم التونسي وصالح جودت ومرسي جميل عزيز وأحمد شفيق كامل، ولحن أيضا لكبار المطربين مثل شادية وصباح وفايزة أحمد ومحرم فؤاد.

في 26 ديسمبر 1974 مات فريد الأطرش إثر أزمة قلبية بمستشفى الحايك في بيروت، رحل في صمت وخلفه ثروة من الفن. أخلص لفنه ومنحه محبوه ألقابا كثيرة منها "ملك العود وموسيقار الأزمان".