"موسم العطاء".. مغني الراب "بلوفيس" يوزع الأموال في لوس أنجلوس

شارك مغني الراب الأمريكي جوناثان مايكل بورتر، المعروف باسم "بلوفيس"، فيديو يوثق لفتة لطيفة وهو يوزع أوراقا نقدية على حي فقير بأمريكا.

ويظهر المقطع مغني الراب بلوفيس البالغ من العمر 22 عاما وهو يعتلي إحدى السيارات في حي "سكيد رو" بلوس أنجلوس، ثم يلقي الأموال على عدد من الأشخاص تجمعوا بالقرب منه.

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ويعد حي "سكيد رو" الذي قصده "بلوفيس" من الأحياء الفقيرة في لوس أنجلوس.

وأتبع الفنان الأمريكي تغريدته بتعليق يقول فيه: "موسم العطاء".

وجاءت هذه اللفتة تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد، وأثنى الكثير من الفنانين عليها وشاركوها عبر صفحاتهم.