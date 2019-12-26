عبق الميلاد يفوح عند أسر شهداء الجيش اللبناني

جرت العادة في عيد الميلاد الإحتفالات وتبادل الهدايا لإضافة جو من الفرح والسعادة على عائلات شهداء الجيش اللبناني .. واليوم وبدعوة خاصة من إدارة “Cirque Du Liban” لصاحبيه “إسحاق أبو ساري وتييري أنطونيوس” وبحضور قائد الجيش ممثلاً بالعقيد بيار أبي حيدر وحضور مميز للرائد علاء بصبوص “مخابرات الجيش” وحشد من السلك العسكري أفراداً وظباطاً وعائلات لحضور عرض “Fontana” في مقر السيرك في واجهة بيروت البحرية بتاريخ 26 ديسمبر 2019.

عرض رائع تخلله أجمل اللوحات الإستعراضية والترفيهية .. ويلبي رغبات فئات عمرية مختلفة إستمتع فيه الكبير قبل الصغير .. حركات بهلوانية .. لوحات راقصة تعبيرية .. عروضات غنائية فنية .. واستعراضات رياضية تأسر العين والقلب معاً ..

الهدف كان رسم بسمة على وجوه الموجودين متحدياً بذلك كل الصعوبات التي يمر بها اللبنانيون ..

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ثم توجه العقيد بيار أبي حيدر بكلمة قرأها للعماد جوزيف عون “قائد الجيش” جاء فيها حرفياً ..

إن مبادرتكم هي خير دليل على إلتزامكم بثوابت التضحية والوفاء لشهداء لبنان الأبرار الذين قدموا أرواحهم على مذبح الوطن ليحيا لبنان .. وإن وقفتكم الإنسانية مع العسكريين وعائلاتهم وبخاصة عائلات الشهداء .. تضيف في قيمتها المعنوية مدماكاً في بنياننا العسكري الذي يقوم في الأساس على دعائم التعاون والتضافر بين الجيش والمجتمع .. وإننا نرى فيكم نموذجاً يحتذى به للمواطنية الحقة والخلق الإنساني النبيل ..

في الختام عيد الميلاد مناسبة تترك إرتياحاً نفسياً وتحمل في طياتها الفرح والبهجة .. وفي موسم الأعياد إستمتعت أسر وأطفال العسكريين الشهداء والخدمة الفعلية في هذه اللفتة الميلادية والتي تعبّر عن إدخال جو من المحبة والفرح والبهجة لقلوب أطفال وأسر عائلات شهداء الجيش اللبناني ..