بيرين سات وكنان أوغلو يتلقيان عرضا ضخما يصعب رفضه.. ما هو؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ذكرت وسائل إعلام تركية أن الفنانة بيرين سات وزوجها الفنان كنان دوغلو قد تلقيا عرضًا إعلانيًا ضخمًا من إحدى ماركات المجوهرات تبلغ قيمته 5 مليون ليرة تركية بما يعادل 842304 دولار أميركي.

ورغم قيمة المبلغ الضخم الذي عُرض على الثنائي إلا أنهما لم يعلنا حتى الآن موافقتها أو رفضهما له بشكل رسمي، مع وجود مؤشرات أنهما سيوافقان عليه نظرًا لأن المردود المادي مغرٍ، حيث لم تعهده الفنانة من قبل، خاصة وأنها قد شاركت مع زوجها في إعلان لصالح إحدى شركات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية عام 2015.

وكانت الفنانة المعروفة بـ"فاطمة" قد عادت قبل أيام قليلة من أمريكا، حيث قضى الزوجان أسبوعًا في مدينة لوس أنجلوس، أنعش فيه الثنائي حبهما بعدد فترة خلافات كادت أن تنهي بعلاقتهما الزوجية، حيث أنها نفس المدينة التي شهدت احتفالهما بزفافهما في يوليو 2014.

ورفض الثنائي الحديث مع الصحفيين بعد التقاط صور لهما في مطار إسطنبول، وقالا: "العطلة مرت بشكل جميل. إننا متعبان قليلاً ، لنتحدث في وقت آخر".

وفي سياق آخر؛ سيُعرض أحدث مسلسل "الهدية" للفنانة بيرين سات الجمعة 27 ديمسبر عبر شبكة Netfli، وتشارك بيرين في بطولته مع محمد جونسور، ميليسا شينولسون، وميتين آكدولجي، وغيرهم.

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وتتمحور أحداث العمل الدرامي حول رسامة شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع أسرتها وصديقها أوزان، إلا أن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم.

ويعدّ مسلسل "الهدية العمل الذي استأنفت به بيرين سات نشاطها الفني بعد فترة غياب ليست قصيرة بعد مسلسلها الأخير "السلطانة كوسيم" بموسمه الأول.

وكانت بيرين قد حضرت حفل افتتاح مسلسلها Atye أو "الهدية" والذي أقامته شركة نتفلكس العالمية قبل أيام، وخطفت الفنانة الأنظار إليها بإطلالتها المميزة إذ ارتدت فُستان ستان قصير يشبه "روب الاستحام" باللون الأزرق، واعتمدت تسريحة الشعر المبلول.

كما تعرضت الفنانة مؤخرًا للهجوم بسبب نشرها صورة وصفها الكثير من متابعيها بـ"الجريئة" ظهرت فيها نائمة على الأرض ومُرتدية تصميمًا شفافًا كشف عن جسدها بشكل صريح، فيما رأى البعض أن الصورة عفوية بشكل كبير ولا تستدعي هذا الهجوم الكبير على النجمة التركية.