أغنية"راسمك في خيالي" لمحمد حماقي تحقق 5 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"

القاهرة - لايف ستايل
حصد الفنان محمد حماقي 5 مليون مشاهدة ، بعد طرح أحدث كليباته الغنائية، التي تحمل اسم «راسمك في خيالي»، عبر قناته على يوتيوب، في 9 من ديسمبر الجاري. كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبوم محمد حماقي الأخير «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.
وتقول كلمات الأغنية:
ياما حكيت عليك للناس وللأيام
قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام
قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان
راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان
أنا راسمك في خيالي
من قبل ما اكون وياك
وسنين وأنا بستناك
عايش على نار الشوق
قالوا عليا ليالي
عايش في أمل كداب
مسكين ماشي ورا سراب
ومسيره في يوم هيفوق
وآدي المسكين بقى دلوقتي ليه حاسدين
ومش فاهمين وسألوني عرفت منين
إني في يوم هقابلك بين بقية الناس
وأنا رديت بإني مشيت ورا الإحساس
أنا راسمك في خيالي
من قبل ما اكون وياك
وسنين وأنا بستناك
عايش على نار الشوق
قالوا عليا ليالي
عايش في أمل كداب
مسكين ماشي ورا سراب
ومسيره في يوم هيفوق
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