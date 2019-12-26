أول ظهور لـلفنانة جوهرة بعد أزمة الفيديوهات

حرصت الراقصة الاستعراضية جوهرة على حضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني والتي تظهر ضمن أحداثه. ويعد هذا أول ظهور لجوهرة أمام وسائل الإعلام بعد أزمة الفيديوهات الإباحية التي انتشرت لها، وكذلك بعد قرار إخلاء سبيلها بعد جلسة استئنافها على حكم حبسها عامًا بتهمة التحريض على الفسق. وتشارك جوهرة في الفيلم من خلال أغنية "حلو المكان"، والتي تم طرحها منذ أيام عبر "اليوتيوب"، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وحققت الأغنية حتى الآن 6,734,005 مشاهدة.

وحضر العرض الخاص للفيلم الذي أقيم بأحد مولات 6 أكتوبر كل من حلا شيحة وعلي ربيع وهنا الزاهد وعائشة بن أحمد وحكيم وأكرم حسني وجوهرة وهشام ماجد ومحمد نور وأمير طعيمة ومحمد نور وزينة وهاني مهنى وخالد الصاوي وحرمه والمخرج حسام الحسيني والإعلامية فرح يوسف ومحمد سراج.

"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة وبطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

ويجسد تامر حسني دور نصاب يدعى "سيف"، ويستعين بفتاة تدعى "حلا" وهي بنت ثرية، وهو يقوم بمساعدتها في استعادة أموالها التي سرقت منها، من نصاب آخر ومن هنا تبدأ سلسلة من الخداع والأكاذيب المزيفة، وتختلط مشاعرهم بالحب والحياة والصداقة.

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وكان من المقرر أن يتم طرح فيلم "الفلوس"، بموسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الظروف كانت غير مناسبة لطرحه، لعدم الانتهاء من أعمال الجرافيك والمونتاج الخاصة به.

واستقر صناع الفيلم على اسم "الفلوس"، كاسم نهائي للعمل، واستبعدت 4 أسماء كانت مقترحة للفيلم هي "كل سنة وأنت طيب"، و"عملة صعبة"، و"الجوكر".

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