أحمد السقا وظافر العابدين من كواليس العنكبوت

شارك النجم احمد السقا جمهوره بصورة جديدة له من كواليس تصوير فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه على موقع إنستجرام.

وظهر احمد السقا بصحبة الفنان ظافر العابدين من كواليس العمل، ونالت الصورة اعجاب متابعيه.

ويواصل أحمد السقا حاليا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلًا عن مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

Advertisements

فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

قد يهمك ايضاً:

أحمد السقا ينتهي من تصوير "الحصان الأسود" ويسافر إلى خارج مصر

"الحصان الأسود" يحقق أمنية شيري عادل في العمل مع السقا