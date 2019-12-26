القاهرة – لايف ستايل
أكد الفنان تامر حسني أن فيلم الفلوس ليس مقتبسا عن فيلم أجنبي.
وأضاف الفنان تامر حسني في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "الفيلم فيلمي، أنا اللي كاتب قصته، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وبقالنا سنين شغالين عليه".
وتم طرح فيلم الفلوس، اليوم الأربعاء، بدور العرض المصرية والعربية، بعد العرض الخاص له، أمس الثلاثاء، والذي أقيم بحضور نجوم الفن.
وتدور أحداث الفيلم حول يدور الفيلم حول شاب نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
الفيلم من بطولة تامر حسني إلى جانب زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وعلى ربيع وويزو.
قد يهمك ايضاً:
تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الفلوس" الثلاثاء
تامر حسني يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "حلو المكان"
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يرد على حقيقة اقتباس "الفلوس" من فيلم أجنبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.