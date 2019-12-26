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شكرا لقرائتكم خبر عن الدلع والنعنشة لعبتها.. هكذا تستعد بريتنى سبيرز للكريسماس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
كما لم تنس المغنية الأمريكية الشهيرة بريتني سبيرز أن تلتقط صورة لشجرة الكريسماس الموجودة بداخل المنزل و هي شجرة ضخمة مزينة بأكملها بالانوار البيضاء ، وقد التقطت سبيرز بجانب هذه الشجرة منذ عدة أيام صورة تذكارية مع صديقها سام اضغري الذي جمعتهما قصة حب قوية منذ فترة طويلة .
و استكمالا لنقل بريتني سبيرز لأدق التفاصيل ، نشرت برتني سبيرز على " إنستجرام " مقطع فيديو قصير تستعرض به الفستان الأبيض القصير الذي اختارته لاحتفالات الكريسماس و هو ما جعل مرتادي صفحتها يشعرون بحماس شديد و طلبهم المستمر من بريتني في نقل المزيد من التفاصيل حول استعدادها للكريسماس .
يذكر أن بريتني سبيرز بدأت مسيرتها الفنية في عام 1992 ، و قدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، ومن أبرزها " toxic " و " baby one more time " و " oops…i did it again " و " pretty girls " و " if u seek amy " ، و غيرهم .
شجرة بريتني سبيرز (1)
شجرة بريتني سبيرز (2)
شجرة بريتني سبيرز (3)
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