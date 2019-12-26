شكرا لقرائتكم خبر عن "عيلة اتعملها بلوك" أحدث عروض محمد صبحى المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى الفنان الكبير محمد صبحى بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة اتعملها بلوك" من تأليف مصطفى شهيب ومن إخراج محمد صبحى ومن بطولة فرقة استوديو الممثل، بالتزامن مع عرض مسرحيتيه "خيبتنا" و"وأنا والنحلة والدبور" وذلك على مسرحه بمدينة سنبل على طريق القاهرة – إسكندرية الصحراوى، إذ تعرض الأولى يومى السبت والأحد من كل أسبوع، والثانية الخميس والجمعة.

يذكر أن مسرحية "خيبتنا" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى، وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات بوسى الهوارى وميرنا زكرى وعبير فاروق والوجد الجديد حازم القاضى.

مسرحية "خيبتنا" تتناول ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

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ويناقش النجم محمد صبحى فى مسرحيته "أنا والنحلة والدبور" قضية المرأة وعلاقتها بالرجل إعلاء لدور وشكل المرأة فى المجتمع، لتكون أول مسرحية تتناول تلك القضية الأزلية بشكل كوميدى يعتمد على كوميديا الموقف.

"أنا والنحلة والدبور" كتبها أيمن فتيحة ويشارك فى بطولتها الفنانين عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضى وميرنا زكرى، والطفلان بيلار أحمد سامى وعبد الرحمن محمود.

من ناحية أخرى أعلن محمد صبحى أنه يحضر لعمل مسرحى من بطولة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، سيعلن عن تفاصيلها كاملة خلال الفترة المقبلة، فى عمل يليق باسم النجمين الكبيرين اللذين ساهما عبر تاريخهما بأعمال مسرحية ما زالت خالدة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى.