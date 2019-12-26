شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال جماهيرى ضخم للفنان اللبنانى عاصى الحلانى فى ألمانيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظى النجم اللبنانى الكبير عاصى الحلانى، باستقبال ضخم من الجماهير التى شاركت وحضرت الحفل الذى أحياه أمس الأربعاء 25 ديسمبر، فى احتفالات الكريسماس فى المدينة الألمانية كولن، إذ أحيا حفلا جماهيريا ضخما، بالتزامن مع احتفالات الكنيسة الغربية بعيد الميلاد المجيد.

ونشر الحلانى فيديو من استقبال الجمهور له، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "ما في أجمل من العيد مع الناس المحبة بصدق مهرجان من المحبة والفرح ألف شكر للجالية العربية في ألمانيا على هذا الاستقبال والتفاعل وهذه المظاهرة من المحبة ليلة من العمر كل عيد وأنتم بألف خير".

يحيي النجم اللبنانى عاصى الحلانى احتفال رأس السنة فى مصر، بعد تعافيه من العملية الجراحية التى أجراها مؤخرًا لنزع دعامات معدنية من يده وكتفه زرعت له بعد إصابته الأخيرة.

وعبر الحلانى عن سعادته الكبيرة بالحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر بوستر الحفل، معلقًا: "بانتظاركم ليلة رأس السنة بأحلى ليلة في بلد الفرح والفن والحب مصر".

Advertisements

وطرح عاصي الحلاني كليب "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى انتهى عاصى، من تسجيل أغنيات ومكساج والماسترالخاص بألبومه الجديد المقرر طرحه في مطلع 2020 ، ويضم 10 أغنيات تتنوع بين اللهجات المصرية واللبنانية والخليجية والبدوية.

يذكر أن عاصي الحلاني أحيا عاصي الحلاني شهر ماضي حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، بالمسرح الكبير بدارالأوبرا المصرية وسط تفاعل كبيرمن جمهوره الذى رفع شعار كامل العدد وقدم الحلانى عددًا من أغانيه الشهيرة بدأها بأغنية لمصر وهى "أرض الخير" وأغنية "أنا مارق مريت" وشاركه نجله الوليد بالغناء معه على المسرح.