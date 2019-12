شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح المسلسل بـ ساعات.. الصورة الأولى من الموسم الثانى لـ You والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس عن مجموعة من الصور الرسمية، للموسم الثانى من المسلسل المنتظر You، والمقرر بدء عرضه اليوم 26 ديسمبر الجارى، استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين، عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقه ليكون معها.



you 1



you 2

مسلسل You من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.



you 3



you 4

عرض الموسم الأول من مسلسل You في 9 سبتمبر من العام الماضى 2018، وحصل على تقييم 7.7 على موقع "imdb".

