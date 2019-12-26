بعد عرض "الفلوس".. تعرف على أفلام موسم رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

بدأ موسم أفلام رأس السنة بعرض فيلم الفلوس، أمس الأربعاء، هو أحدث أفلام الفنان تامر حسني، الذي كتب قصته أيضا، بينما تولى كتابة السيناريو والحوار السيناريست محمد عبدالمعطي، ومن إخراج المخرج اللبناني سعيد الماروق.

الفيلم بطولة زينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي ومحمد سلام، ويعرض في أكثر من 60 دور عرض.

وهناك عدة أفلام أخرى ستطرح في موسم أفلام رأس السنة، ومن بينها:

بنات ثانوي

تدور الأحداث حول فترة المراهقة، حيث تبحث خمس فتيات في مرحلة المراهقة عن ذاتهن، ليقعن في العديد من المتاعب والصعاب خلال مرحلة الثانوية.

بطولة جميلة عوض ومحمد الغيطي ومحمد الشرنوبي وهنادي مهنى ومايان السيد وهدى المفتي ومحمد مهران، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، يعرض في 7 يناير المقبل.

لص بغداد

في جو من التشويق واﻹثارة تدور أحداث الفيلم، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبحث أبطال الفيلم عن كنز مفقود.

الفيلم بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبدالوهاب وأمينة خليل وأحمد العوضي ومحمد عبدالرحمن، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه في يناير المقبل.

دفع رباعي بقوة

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يعود أب إلى أولاده الثلاثة من جديد بعد مرور سنوات وهو معتقد أنهم أصبحوا ذوي مكانة في المجتمع فكان يحلم أن يصبح الأول طبيبًا والثاني مهندس والثالث محامي ولكن تفاجأ بالواقع الذي وصلوا إليه، وخلال الأحداث يتورط الإخوة الثلاثة في عملية ارهابية، وبمساعدة مجموعة فتيات لهم ينجحوا في إجهاض العملية.

الفيلم بطولة أحمد بدير ومحسن منصور وأحمد عزمي وسناء يوسف وإيناس النجار وصبري عبدالمنعم وعلاء زينهم، وإخراج إيهاب عبداللطيف، ومن المقرر عرضه في 7 يناير المقبل.

وهناك أفلام من المقرر عرضها قريبا، لكن لم يحدد موعدها حتى الآن وهي:

دماغ شيطان

يتناول الفيلم الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

الفيلم بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابد وسلوى خطاب، وتأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ولم يحدد الموعد النهائي لعرضه، لكن مقررا أن يكون في موسم رأس السنة.

رأس السنة

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا.

الفيلم بطولة إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وهاجر الشرنوبي وأحمد مالك وهدى المفتي وجيهان خليل، وتأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.

كما يعرض حاليا فيلم "استدعاء ولي عمرو"، وفيلم "لما بنتولد"، وفيلم "بيت سِت".