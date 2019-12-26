الديكور الرئيسي لـ"الفتوة" استغرق بناؤه 3 أشهر في مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بدأ المخرج حسين المنباوي تصوير مسلسله الجديد "الفتوة" في الديكور الرئيسي، الذي تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامي، واستغرق أكثر من 3 أشهر .

ومن المقرر عرض المسلسل خلال سباق دراما رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه قبل 100 عام في حي الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، في عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.

"الفتوة" بطولة ياسر جلال، دياب، رياض الخولي، مي عمر، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، وعدد أخر من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي.

وكانت أخر أعمال المنباوي مسلسل "لمس أكتاف" الذي عُرض في العام الماضي، تأليف هاني سرحان، بطولة فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل، سمر مرسي، محمد عز، خالد كمال، شريف دسوقي.