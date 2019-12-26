صورة| ناهد السباعي تستعرض رشاقتها في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جديدة في أثناء تدريباتها في "الجيم".
وعلقت ناهد السباعي على الصورة: "يستفيد الجسم من الحركة، والعقل يستفيد من السكون ... ناماستي".
وظهرت ناهد في الصورة بلياقة عالية، نالت إعجاب متابعيها ومحبيها، وعلق متابعو ناهد على تاتو ظهر في الصورة، سائلين إياها: "وحمة ولا تاتو يا ناهد".
وشاركت الفنانة ناهد السباعي، مؤخرًا في الفيلم القصير" هذه ليلتي" الذي نافس في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة السينمائي.
فيلم "هذه ليلتي" من بطولة ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، تأليف أحمد عبد الوارث، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، والموسيقى التصويرية أحمد الصاوي، وأشرف على الإنتاج صفي الدين محمود، ومن إخراج يوسف نعمان.
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