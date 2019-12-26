أحمد حلمي أحسن كوميديان 2019.. هذا ما قاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يعلن بها عن تكريمه من مجلة اسكواير. وكتب حلمي: "فخور ومبسوط وسعيد بحصولي على جائزة كوميديان العام 2019 من مجلة اسكواير، شكرا جزيلا". وكان آخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ‏وعبدالرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي‎.‎

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