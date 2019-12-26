في أول أيام عرضه.. "الفلوس" يقترب من 2 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء فيلم "الفلوس" للفنان تامر حسني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة.

وحقق الفيلم في أول أيام عرضه 25 ديسمبر إيراد قُدر بمليون و702 ألف و6 جنيهات.

"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف "مي عز الدين وأحمد السقا".