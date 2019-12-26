تراند اليوم : بالفيديو.. تامر حسني يكشف حقيقة سرقة "الفلوس"

بعد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة فكرة فيلم "الفلوس"، كشف الفنان المصري تامر حسني بطل الفيلم حقيقة الأمر.

وأكد حسيني على هامش حضوره عرص الفيلم، أن فكرة أحدث أفلامه السينمائية أصلية، وغير مستوحاة عن فيلم أجنبي، قائلا: "الفيلم فيلمي، أنا اللي كاتب قصته، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وظللنا أعوام نعمل عليه".

وتدور أحداث فيلم "الفلوس"، حول حول نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم من بطولة تامر حسني وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام وعائشة بن أحمد