صورة.. محمد رجب يؤدي مناسك العمرة

نشر النجم محمد رجب صورة جديد له وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام". وظهر "رجب" وهو يؤدي مناسك العمرة وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين. الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين. ويشار إلى أن اخر أعمال النجم محمد رجب مسلسل "علامة استفهام" والذي حقق نجاحا كبيرا بموسم رمضان الماضي 2019. استفهام" والذي حقق نجاحا كبيرا بموسم رمضان الماضي 2019.

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