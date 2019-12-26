نجوم إف إم تحتفل بعيد ميلاد غادة عادل

تحل النجمة غادة عادل، اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، مع المذيعة إنجى على، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وأيضا قناة "نجوم FMTV"، فى الساعة الثامنة مساء، حيث ستكون الحلقة هى الختامية للعام الجارى.

وتتحدث غادة عادل عن فيلمها الكوميدي الجديد "الخطة العامية"، والذى يشاركها فيه عمرو عبد الجليل، وعلي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وتحكى لأول مرة عن كواليس الفيلم ومتى سيتم عرضه، فضلاً عن مشاركتها مع النجم كريم عبد العزيز فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى

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سيتم عرضه فى السينمات قريبا، كما تعلن غادة عادل خلال الحلقة عن أسباب اعتذارها عن المشاركة فى مسلسل "البرنس" مع محمد رمضان.

وتحتفل إنجي علي مع أسرة البرنامج بعيد ميلاد الفنانة الكبيرة غادل عادل، والذي احتفلت به مع العديد من أصدقائها في الوسط الفني، مساء الأربعاء.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة نجوم إف.إم، فى الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين

على الهواء مباشرة، وتقدمه المذيعة إنجى على، ونجح البرنامج فى استضافة العديد من أهم وأشهر نجوم الفن فى مصر والوطن العربى، كما حصل البرنامج على أكثر من جائزة كأفضل برنامج إذاعى عام 2019.

يذكر أن غادة عادل ظهرت كضيفة شرف فى فيلم ولاد رزق 2، الصيف الماضى، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.