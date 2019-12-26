كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن الملصق الرسمى للدورة السادسة، تتصدره شخصية هيباتيا التي عاشت حياتها تقاوم الجهل قبل أن يتم إعدامها.
ومن المنتظر أن يتم تكريم الفنان إبراهيم نصر، خلال حفل افتتاح دورته السادسة؛ تقديرا لمشواره الفني الكبير.
وتوصل المهرجان إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة، بعد ما لمس المسؤولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.
وستستمر عروض المهرجان، للعام الثانى على التوالي، فىسينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم للقصير، وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية يرفع الستار عن بوستر دورته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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