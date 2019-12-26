مهرجان الإسكندرية يرفع الستار عن بوستر دورته الجديدة

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن الملصق الرسمى للدورة السادسة، تتصدره شخصية هيباتيا التي عاشت حياتها تقاوم الجهل قبل أن يتم إعدامها.

ومن المنتظر أن يتم تكريم الفنان إبراهيم نصر، خلال حفل افتتاح دورته السادسة؛ تقديرا لمشواره الفني الكبير.

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وتوصل المهرجان إلى صيغة تفاهم مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة لأول مرة، بعد ما لمس المسؤولون فيها تأثير الفعاليات في محيط المجتمع الثقافى، ودور المهرجان فى الإشارة إلى محافظة الإسكندرية بشكل عام.

وستستمر عروض المهرجان، للعام الثانى على التوالي، فى

سينما فريال، بمنطقة محطة الرمل، بفضل دعم الدكتور، مستشارلشؤون السينما.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم للقصير، وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش وندوات فنية مجانية على مدار العام.