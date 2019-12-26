فيديو.. أشرف الماس يطرح "بتحب غيري"

طرح المطرب الشاب أشرف الماس أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "بتحب غيري" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "بتحب غيري" من كلمات الشاعر عماد حسن والحان اسلام الجندي وتوزيع موسيقي كريم أسامة. وتقول الأغنية: "بتحب غيري حب الحب مش بالغصب لكن تحب أزاي وأنت ما عندكش قلب يا بايع اللي حبك واللي عايش لقلبك يا رب تحب غيري ويخون حبك يا رب بتحب غيري". بالغصب لكن تحب أزاي وأنت ما عندكش قلب يا بايع اللي حبك واللي عايش لقلبك يا رب تحب غيري ويخون حبك يا رب بتحب غيري".

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