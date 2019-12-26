فيديو.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن خلافه مع أحمد عز

نفي الفنان كريم عبد العزيز كل ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين الفنان أحمد عز حول ترتيب الأسماء في فيلمهما الجديد "كيرة والجن -1919".
وأكد كريم خلال مقابلة ببرنامج عرب وود الذي يذاع علي قنوات روتانا أنهلم يقم بالحديث مع الجهة الإنتاجية الخاصة بالفيلم في هذا الشأن، وهو نفس الأمر مع الذي قام به أحمد عز، مشيراً إلي أنهم لم يتحدثوا إلا فيما يخص العمل فنيا فقط ليظهر بأفضل صورة ممكنة ترضي جمهورهم.
وتدور أحداث فيلم "كيرة والجن -1919" خلال الفترة من 1919 إلي 1924 ويرصد واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال وقت ثورة 1919، ويكشف قصص عديدة لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد المحتل، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج شركة سينرجي.
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