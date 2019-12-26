تامر حسني يتصدر إيرادات السينما بمليون و750 ألف

تصدر الفنان تامر حسني بفيلمه الجديد "الفلوس" قائمة إيرادات الأفلام أمس في أول أيام عرضه، حيث حقق الفيلم الذي يعرض في 100 قاعة إيرادات قدرها مليون و750 ألف جنيه.
وفيلم الفلوس بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، أحمد فتحي، محمد سلام، علي ربيع، ويزو، جوهرة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراجسعيد الماروق.
وتدور أحداث الفيلم من خلال شاب نصاب تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.
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