صور.. أحمد حلمي يفوز بجائزة كوميديان ٢٠١٩

حصل النجم أحمد حلمي علي جائزة كوميديان عام 2019، من المجلة الشهيرة "اسكواير". ونشر "حلمي" عبر حسابه علي انستجرام صورة له من حفل مجلة "اسكواير" معلقا عليها، قائلا:"فخور ومبسوط وسعيد بحصولي علي جايزه كوميديان العام ٢٠١٩ من مجلة اسكواير .. شكرا جزيلا". جايزه كوميديان العام ٢٠١٩ من مجلة اسكواير .. شكرا جزيلا". يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" بطولة كلا من: أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي. شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبو زهرة، ويدور في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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