عمرو دياب يحتفل بعام 2020 في السعودية

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير بالمملكة العربية السعودية يوم 9 يناير المقبل بمدينة جدة في إطار احتفالات المملكة بالعام الجديد. وقام عمرو دياب بنشر بوستر حفله الجديد بالسعودية علي صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "انستجرام" للترويج للحفل بعد نجاح حفله الأخير بالسعودية في موسم الرياض بحضور ما يقرب من 150 ألف مشاهد من محبي الهضبة. الرسمية بموقع الصور الشهير "" للترويج للحفل بعد نجاح حفله الأخير بالسعودية فيبحضور ما يقرب من 150 ألف مشاهد من محبي الهضبة. ونجح النجم عمرو دياب في تخطي حاجز الـ 5 مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأغنيته الأخيرة "أول يوم في البعد"، وهي إحدي أغنيات ألبومه الجديد "أنا غير" الحاجز، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

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