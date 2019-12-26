صور.. فريال يوسف بملابس البحر في كواليس ماكو

نشرت النجمة التونسية فريال يوسف صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي ب"انستجرام".

وظهرت "فريال" في الصورة من كواليس فيلمها الجديد "ماكو"، وعلقت عليا قائلة: "تصوير ماكو".

وفيلم "ماكو"، تدور أحداثه تحت الماء، وهو مستوحي من قصة حقيقية عن ثمانية أفراد في رحلة مثيرة تحت مياه البحر الأحمر العميقة في

مكان مليء بالذكريات والحكايات.

يذكر أن الفنانة فريال يوسف تشارك في مسلسل "الضاهر"، والذي يتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية حاليًا، وهو من تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد، وبطولة كل من محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، مادلين طبر، سميرة

محسن، كريم كوجاك، إنجي شرف، أميرة هاني، صبري عبد المنعم، علاء مرسي،مريم سعيد صالح، أحمد التهامي، علاء زينهم، عمر أبو النجا، إيمان سلامة، مظهر أبو النجا،حسان العربي، منير مكرم، إحسان ترك، أشرف بوزيشن، إيمان حمدي، كريم الحسيني، محمد متولي، ياسين هاني، رانيا الخطيب، صوفيا ياسين.