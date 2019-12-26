فن ومشاهير

مي عمر مع الفتوة بمدينة الإنتاج الإعلامي

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بدأت الفنانة مي عمر تصوير دورها في أحداث مسلسلها الجديد" الفتوة" اليوم الخميس بمدينة الإنتاج الإعلامي بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد الخارجية للمسلسل.

ومن المقرر عرض المسلسل في سباق

رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه قبل 100 عام في حي الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، في عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.

وتشارك مي عمر في بطولة المسلسل مع ياسر جلال، ودياب، ورياض الخولى، ومجدى فكرى، وأحمد خليل، وعادل الفار، ومهار نصار، وصفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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