تراند اليوم : خطوبة القمر هنادي مهنا علي الفنان أحمد خالد صالح

كشف الموسيقار هاني مهنى عن احتفاله مساء الجمعة المقبل، بخطبة ابنته الفنانة هنادى مهنى للممثل الشاب أحمد خالد صالح.

وأكد هاني في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي”، أن الحفل سيتم في جو عائلي، بعيدا عن الوسط الفني.

جدير بالذكر أن هنادي مهنا شاركت في بطولة مسلسل “حكايتي”، الذي عُرض في شهر رمضان ‏الماضي، ‏مع ‏ياسمين صبري، وفاء ‏عامر، نهال عنبر، أحمد بدير، مها أبو عوف، سارة نخلة، أحمد حاتم، ‏إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح حسني، تامر شلتوت، إسلام جمال، أحمد ‏جمال سعيد، دنيا المصري، جمال عبد ‏الناصر، ‏مصطفى ‏درويش، سارة التونسي، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، ‏وإنتاج ‏‏“سينرجي‎”.‎

كما شاركت هنادي مهنا، أيضًا خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل “زلزال”، من بطولة ‏محمد ‏رمضان، ‏حلا شيحة، ماجد ‏المصري، أحمد صيام، نسرين أمين، هنادي مهنى، حسام داغر، ‏مصطفى ‏منصور، منى عبد ‏الغني، يوسف عثمان، سلوى عثمان، ‏محمود حجازي، ومن تأليف الكاتب عبد ‏الرحيم كمال، ‏وإخراج إبراهيم ‏فخر، وإنتاج شركة سينرجي‎.‎‏

أما أحمد خالد صالح فيستعد لفيلمه الجديد “شريط 6” من بطولة خالد الصاوي ونانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج فيلم “أوف إيجيبت”، وإخراج محمد سلامة.