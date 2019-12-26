لماذا تبكي جميلة بوليود شانفي سريفاستافا كل ليلة؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تستعد الممثلة الهندية شانفي سريفاستافا Shanvi Srivatsava لطرح فيلمها الجديد Avane Srimannarayana، الذي يشاركها فيه البطولة النجم راكشيت شيتي.

تعتبر سريفاستافا وجه معروف لجماهير التيلجو بالهند Telugu، لأنها كانت جزءًا من بعض أفلام هناك مثل Lovely و Adda وRowdy في حفل إطلاق برومو فيلمها Avane Srimannarayana، طلبت الممثلة من الجمهور وهي تبكي دعمها حتى تحصل على المزيد من العروض.

قالت شانفي: “ربما لا أبدو جيدة أو لا أتمتع بمهارات تمثيل كبيرة في توليوود، لم تتح لي الفرصة، كنت عاطلة عن العمل لمدة عام ونصف تقريبًا”.

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وواصلت النجمة الجميلة تقول: “كنت أبكي كل ليلة، معتقدًة أنني كنت أسير في الطريق الخطأ، لكن أخيرًا، أتيحت لي الفرصة لإثبات نفسي في صناعة السينما.”

الممثلة أمطرت بطل فيلمها راكشيت شيتي وغيرها الثناء والمديح، بعد سماع خطابها، صفق شيتي، وكل من حضروا هناك على ما قالته الممثلة.

يقوم النجم راكشيت شيتي بعرض دور شرطي في هذا الفيلم، والممثلة شانافي سريفاتسفا تلعب دور لاكشمي، الموسيقى التصويرية من تأليف شاران راج وبج أجانيش لوكناث، ويتولى كرم تشاولا إدارة الإنتاج.