هل يحتفل النجم الهندي نثيين بزفافه في 15 أبريل بدبي؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

من بين العديد من العُزاب المؤهلين في توليوود، الذين لم يتزوجوا بعد، يقف النجم الشاب نيثين، حيث أصبح زفاف نيثين موضوع يجري فيه نقاش ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي.

يتوق المعجبون وعدد كبير من جمهوره، لمعرفة تفاصيل العروس وموعد الزفاف والمكان. كما أن نيثين Nithiin على استعداد لتوديع حياة العزوبية، وبدأ حياة الأستقرار.

تشير التقارير المتداولة حول هذا الأمر، أنه سيتزوج فتاة من عائلة هندية تقليدية بعيدة عن الوسط الفني. يبدو أنها طبيبة، وفقًا لآخر الأخبار، فإن الممثل سيعقد قرانه في 15 أبريل في دبي.

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بحسب التقارير فإن حفل زفاف نيثين سيقام في دبي، ويبدو أنه اختار حفل زفاف محدودًا، ولا يريد لوسائل الإعلام أن تضعه تحت عدساتها. هذا هو السبب الرئيسي لعقد القران في دبي، وقد بدأ والد نيثين سودهاكار ريدي بالفعل الإعداد المسبق لحفل زفاف ابنه. لكن لم يتم حتى الآن التأكيد الرسمي بخصوص زواج.

جدير بالذكر أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن نيثين بعلاقة مع فتاة من التيلجو منذ وقت ما. كانت الشائعات حول هذا الأمر منتشرة على السوشيال ميديا منذ يومين.

وقد ذكرت المصادر أنه كان هناك الكثير من الضغط على نيثين من والديه لأنه حان الوقت له ليستقر الآن وهو سيتزوج الآن في الخامس عشر من أبريل 2020.

إلى جانب أفراد الأسرة، من المتوقع أن يحضر العديد من الأصدقاء المقربين والمشاهير من صناعة السينما. وسيُقام حفل استقبال كبير في وقت لاحق في مدينة حيدر أباد.