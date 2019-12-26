مراد يلدريم يحتفل بعيد زواجه الثالث.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفل النجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» بعيد زواجه الثالث من ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، وحرص على مشاركة الفانز أجواء احتفاله.

نجم مسلسل «عاصي» نشر صورة من حفل زفافه على إيمان، وأخرى رومانسية من جلسة تصوير جديدة خضعا لها الزوجان، وكتب معلقاً عليها: «أنا أسعد شخص في العالم لأني تزوجتك منذ 3 سنوات»، لترد عليه الباني: «شكراً يا كل شئ في حياتي، وأنا الأكثر حظاً».

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مراد لم تكتف بهذا القدر من مغازلة زوجها، حيث نشرت صورة رومانسية تجمعها به، وكشفت عن أمنيتها في انجاب طفل للنجم التركي بتعليق كتبت فيه: «في ذكرى زواجنا الثالثة ..... أرجو من الله أن يديم محبتنا وأن يحقق أمنياتنا وأحلامنا المشتركة وأن يرزقنا الذرية الصالحة يارب.. عيد زواج سعيد».

يُذكر أن مراد يلدريم احتفل بزفافه على إيمان الباني مرتين، الأولى في إسطنبول يوم 25 ديسمبر 2016، والثانية بالمغرب يوم 21 يناير 2017، وقد تعرضت زوجته للإجهاض في جنينهما الأول منذ أشهر قليلة ماضية.

من ناحية أخرى، يعود مراد يلدريم إلى الشاشة بعد طول غياب بمسلسل «رامو» الذي يشارك في بطولته أمام جانسو ديري، بورجو جفرار، وإسراء بيلجيتش، وغيرهم.