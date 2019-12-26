رانبير كابور يعيد النظر في تقديم «الشيطان».. لماذا؟

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يعد النجم الهندي الشاب رانبير كابور الاختيار الأمثل للمخرج سانديب فانجا لمشروعه السينمائي القادم “ديفيل”، كما يقول المخرج نفسه.

ومع التسريبات المتداولة حول الفيلم وشخصية، تنتشر أفكار تشير أن دور الممثل قد يتماثل مع شخصية الممثل الأملاركي خواكين فينكيس في فيلمه الأخير Joker.

يؤكد مصدر مقرب من رانبير، أن النجم يحب السيناريو وإنه شخصية شريرة ومجنونة ولا يمكن التنبؤ بأفعاله القادمة، لكن هذا وقت مناسب لإظهار الجنون على الجمهور.

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وجذب الإصدار الأخير السينمائي الأخير لفيلم Kabir Singh أخراج سانديب فانجا Sandeep Vanga، قدرًا هائلًا من الكراهية بسبب كره بطله النجم شاهيد كابور.

ومن المقرر أن بعيد النجم رانبير النظر في تمثيل فيلم شرير بهذا الحجم، ولعه ينظر إلى شعبية خواكين وشاهيد التي تأثرت تماما بأدوار لهما على الشاشة الكبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، نسمع تقارير تؤكد أن كابور ليس في مزاج جيد، للقيام بشخصية سلبية شريرة في هذا المنعطف. وقد يضطر المخرج فانجا إلى الذهاب إلى ممثل آخر ليعرض عليه بطولة فيلمه “الشيطان”.