كاثرين تيريزا في فيلم جديد مع النجم الهندي نانداموري كاليانرام

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا جدال في أن الممثلة كاثرين تيريز، تعد واحدة من أهم الممثلات في صناعة السينما بجنوب الهند، لكتنها لم تظهر الممثلة على شاشات التيلجو الفضية مؤخرًا وذلك لانشغالها بأفلام أخرى بلغة أخرى.

في Tollywood، ستشاهدها في فيلم Vijay Deverakonda starrer Lover الشهير. الآن وفقًا لآخر صدى في صناعة السينما، فإن النجمة الجنوبية الجميلة كاثرين قد وقعت بطولة فيلم التيلجو رافانا الذي سيلعب فيه النجمة الكبير نانداموري كاليانرام دور البطل.

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تقول المصادر بحسب: انديان أكسبريس” أن كاثرين شغلت أحد الأدوار القيادية النسائية في بطولة فيلم رافانا، والذي سينتجه مالادي فاسيشتا. سيبدأ التصوير لمشاهد الفيلم بشهر يناير 2020. حاليًا،

كما يخطط صناعوه لإصداره بدور العرض السينمائي في النصف الثاني من عام 2020. تدور قصة فيلم الممثل كاليانرام “رافانا” في إطار تاريخي بخلفية القرن الثالث عشر.

شوهد آخر مرة كاليان رام في فيلم الدراما البوليسية 118، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر. وحاليا، هو مشغول بالأنشطة الترويجية لفيلمه القادم Entha Manchivaadavuraa، ​​الذي سيصدر بمناسبة 2020.