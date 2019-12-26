أفضل 10 أفلام من "نتفليكس" في 2019.. "الأيرلندي" أبرزها

"الأيرلندي" من بين أفضل الأفلام التي قدمتها "نتفليكس" في 2019

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كشفت شبكة "نتفليكس" عن استعدادها لإصدار 90 فيلماً من إنتاجها في 2019، وهو ما عدّه البعض رقماً ضخماً.

لكن "نتفليكس" استطاعت بالفعل إنتاج عشرات الأفلام والمسلسلات في عام 2019، بعضها حصل على جوائز.



وذكرت مجلة "فارايتي" أن الأفلام لم تعد شيئاً يمكن أن يراه المشاهد في السينما فقط بعد هذه التجربة، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه لا يبذل أحد جهداً لتوسيع تجربة "نتفليكس".

وفي تقرير أعدته "فارايتي" رصدت أفضل 10 أفلام قدمتها "نتفليكس" في 2019، نستعرضها على النحو التالي..

1- I Lost My Body

ظهر خلال مهرجان "كان" السينمائي، وكانت ميزانيته محدودة، إلا أن مخرجه جيريمي كلابين، فاز من خلاله بالجائزة الأولى في أسبوع النقاد، ليصبح أول فيلم رسوم متحركة يحقق ذلك في تاريخ القسم.





2- The Two Popes

ترشح كل من جوناثان برايس وأنتوني هوبكينز لجائزة الأوسكار عن هذا الفيلم، حيث لعب هوبكنز دور البابا بنديكت، زعيم الكنيسة المحافظ القوي، الذي صدم العالم بتخليه عن المنصب واختيار البابا فرنسيس (برايس) ليكون خليفته.





3-Girl

فيلم بلجيكي تدور أحداثه حول مراهقة تدعى لارا، تبلغ من العمر 15 عاماً، وترغب في أن تكون راقصة باليه ناجحة، لكنها تشعر بالإحباط بسبب طبيعة جسدها.

والفيلم تأليف وإخراج لوكاس دونت، وبطولة فيكتور بوليستر، وأوليفر بودارت.





4- Marriage Story

الفيلم كتبه وأخرجه وأنتجه نوح بومباخ، ومن بطولة سكارليت جوهانسون، وآدم درايفر، ولورا ديرن، وآلان ألدا، وراي ليوتا.

ويدور حول زوجين يمران بتجربة الانفصال، ويدخل محاميان لمحاولة التوفيق بينهما، حتى لا يحدث الطلاق.





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5- American Factory

فيلم وثائقي أمريكي من إخراج ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت، وتم عرضه للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي في أمريكا 2019.





6-Edge of Democracy

فيلم وثائقي برازيلي، من إخراج بترا كوستا، حول الإطاحة بالرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، عبر تهم فساد ملفقة.

ويكشف هذا المشروع الجريء الذي تم إطلاقه في الليلة الافتتاحية من مهرجان "صندانس" السينمائي لعام 2019، كيف تنافس "نتفليكس" الحديثة نسبياً، شركة رائدة منذ فترة طويلة مثل HBO في إنتاج أفلام وثائقية قوية.



7- The Irishman

"الأيرلندي" هو فيلم جريمة ملحمي أمريكي، من إخراج وإنتاج مارتن سكورسيزي، وكتابة ستيفن زايليان.

ويقوم ببطولة "الأيرلندي" روبرت دي نيرو، وآل باتشينو، وجو بيشي، وراي رومانو، وبوبي كانفال، وآنا باكوين، وستيفن جراهام، وجيسي بليمنز، وهارفي كيتل.





8- Dolemite Is My Name

فيلم كوميدي أمريكي من إنتاج 2019، أخرجه كريج برور، ومن تأليف سكوت ألكساندر ولاري كاراسكي.

وقام ببطولة الفيلم إيدي ميرفي، في دور المخرج رودي راي مور، المعروف بتصويره لشخصية "دولميت"، وسلسلة من أفلام الاستغلال الجنسي.





9- Atlantics

أول تجربة إخراجية لفيلم طويل للمخرجة ماتي ديوب، وتم اختياره للمنافسة على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2019، لتصبح أول امرأة سمراء تنافس وتفوز بالجائزة الكبرى.

ويمثل الفيلم نظرة جديدة على أزمة اللاجئين، من خلال متابعة مجتمع يطارد أشباح الرجال الذين فُقدوا في البحر بحثا عن فرصة عمل في أوروبا.

10- Always Be My Maybe

فيلم كوميدي رومانسي أمريكي، من إخراج نهاتشكا خان، ويروي قصة صديقين منذ الطفولة، يلتقيان حينما يكبران، ويقعان في الحب.



