أحمد عز يطير بالبساط السحري في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق أول عروض المسرحية الاستعراضية "علاء الدين "للنجم أحمد عز الأربعاء، على مسرح الأميرة نورا بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه.

ونشر المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" مجموعة صور من العرض، وكتب قائلا: "الحمد لله والشكر لله عندي كلام كتير هقوله في المشروع ده.. وناس كتير هشكرها كتير.. بس هشكر ربنا وأنام دلوقتي علشان بقالي 3 شهور منمتش".







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وشهدت الليلة الأولى إقبالا جماهيريا كبيرا، وقابل الحضور العرض بحماس شديد خصوصاً في مشهد "البساط السحري" الذي نفذه المخرج بحرفية شديدة إذ طار البساط في أجواء المسرح حاملا أحمد عز وتارا عماد فوق الجمهور.

ومن المقرر أن تنتهي عروض المسرحية 28 ديسمبر الجاري، وهي من بطولة هشام إسماعيل وإسلام إبراهيم ومحمد جمعة وسامي مغاوري ومحمد ثروت، بالإضافة إلى أحمد وتارا عماد.

وكان بطل العرض أحمد عز قال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص: "مسرحية علاء الدين ليست خاصة بأحمد عز ولكنها ملك كل صناعها وإن الفنانين العرب قادرون على تقديم أعمال رائعة لا تقل في جودتها عما يقدمه الخواجات".