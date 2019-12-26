نوال الزغبي تلغي حفليها ببيروت في رأس السنة

القاهرة – لايف ستايل
أكدت الفنانة نوال الزغبي، أنها ألغت حفلين كان من المقرر أن تلتقي بجمهورها في بيروت خلالهما احتفالًا بالعام الجديد.
وكتبت نوال، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "كان عندي حفلتين ببيروت.. أنا لغيتهم للتوضيح".
وكانت نوال الزغبي، أحيت مؤخرًا حفلاً غنائيًا بالقرية العالمية في دبي، وأوضحت، أنها لا تنوي المشاركة في حفلات رأس السنة بسبب الظروف الراهنة في موطنها لبنان.
وأشارت إلى أن عام 2019، كان جيدًا بالنسبة لها على المستوى العملي، وسيئة جدًا بالنسبة لها كمواطنة لبنانية، متمنية تحسن الأوضاع في 2020.
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