شيكو وهشام وأكرم حسني يسجلون أغاني "عطل فني"

نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مؤلف ومنتج مسرحية "عطل فني"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة من تسجيل أغاني المسرحية.

وكتب طعيمة: "الآن، تسجيل أغاني مسرحية "عطل فني"، من يوم ٨ يناير حتى يوم ١٢ يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بموسم الرياض

وتابع طعيمة: "المسرحية بطولة أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد وآيتن عامر ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي وأوتاكا، من إنتاج شركة "AT Media" لأمير طعيمة"، ومن إخراج أوتاكا".

ومن المقرر عرض المسرحية بالرياض يوم 8 يناير المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وتعرض لمدة 5 أيام، ولم يقرر صناع العمل موعد

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أكرم حسني يبدأ جلسات عمل فيلمه الجديد "العميل صفر"

أحمد فهمي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع أكرم حسني