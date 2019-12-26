شيكو وهشام وأكرم حسني يسجلون أغاني "عطل فني"

القاهرة – لايف ستايل
نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مؤلف ومنتج مسرحية "عطل فني"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة من تسجيل أغاني المسرحية.
وكتب طعيمة: "الآن، تسجيل أغاني مسرحية "عطل فني"، من يوم ٨ يناير حتى يوم ١٢ يناير على مسرح بكر الشدي في البوليفارد بموسم الرياض
وتابع طعيمة: "المسرحية بطولة أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد وآيتن عامر ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي وأوتاكا، من إنتاج شركة "AT Media" لأمير طعيمة"، ومن إخراج أوتاكا".
ومن المقرر عرض المسرحية بالرياض يوم 8 يناير المقبل، بالمملكة العربية السعودية، وتعرض لمدة 5 أيام، ولم يقرر صناع العمل موعد
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