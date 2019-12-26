ياسمين علي عفوية في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ياسمين علي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا من أحدث جلسة تصوير.

وظهرت ياسمين بإطلالة عفوية في أكثر من لقطة، ونالت الجلسة إعجاب متابعيها ومحبيها، ووصفوها بالمرحة.

وأحيت المطربة ياسمين علي، مؤخرًا، حفلًا غنائياً في ليلة لأم كلثوم، ضمن فعاليات مهرجان العالم العربي في مونتريال بكندا.

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