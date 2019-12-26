عبدالفتاح الجريني يطرح "لفة" احتفالا بالكريسماس

طرح الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني، أحدث كليباته "لفة" عبر يوتيوب.

"لفة" من كلمات شندى وكانكا، ألحان المدفعجية، توزيع ديزل برودكشن،الكليب يعرض بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.

كما يستعد الجرينى لطرح أغنية جديدة يتعاون فيها مع الشاعر محمد رفاعى، والملحن وليد سعد، والموزع رامي المصري.

يذكر أن آخر أعمال عبدالفتاح الجرينى كليب "إحنا أفريقيا "، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، ومكساج وماستر محمد صقر، والتي تم طرحها في الصيف الماضي

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