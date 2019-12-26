شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يوضح حقيقة خلافه مع أحمد عز بخصوص تتر فيلم 1919.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح كريم عبد العزيز، حقيقة الخلاف بينه وبين النجم أحمد عز، على تتر فيلم 1919، وهو الفيلم الذى يستعد له النجم كريم عبد العزيز الفترة المقبلة.

وقال كريم عبد العزيز فى مقابلة مع برنامج "عرب وود"، نشر الحساب الرسمى للبرنامج جزءًا منها عبر تويتر: "عايزة أقولك على حاجة، مش عايز احلف وحياة ربنا أقسم بالله، لا كريم ولا عز، ولا عز ولا كريم، اتكلمنا فى أى تفاصيل ليها علاقة لا بالأسماء ولا الأضواء".

وكشف النجم كريم عبد العزيز عن تفاصيل فيلمه الجديد 1919 المأخود عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد مراد، الذى يعد التعاون الثالث بينهما بعدما قدما سويًا جزئين من فيلم "الفيل الأزرق".

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ويعد "1919" هو التعاون الثالث بين كريم عبد العزيز وبين المخرج مروان حامد، من إنتاج شركة "سينرجى" تحت إشراف أحمد بدوى مدير عام الشركة، ومن المقرر أن يشارك فى بطولة الفيلم بجانب كريم النجم أحمد عز، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه وقت الاحتلال الإنجليزى.

وفى سياق آخر، حقق النجم كريم عبد العزيز 160 مليون جنيه فى شباك التذاكر خلال 8 أشهر فقط، حيث حقق 64 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضى بفيلمه "نادى الرجال السرى"، والذى طرحه فى إجازة منتصف العام الماضية، وشارك فى بطولته ماجد الكدوانى وغادة عادل، وبيومى فؤاد، إخراج خالد الحلفاوى.

وحقق فيلم الفيل الأزرق 2، أكثر من 100 مليون منذ طرحه فى شباك التذاكر، بعد النجاح الجماهيرى الكبير الذى حققه الفيلم.