شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعتذر لجمهور المغرب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم محمد هنيدى الشعب العربى والشعب المصري بمناسبة العام الجديد وكذلك الإخوة الأقباط بمناسبة أعيادهم داعيًا الله أن يسود السلام والمحبة في ربوع مصر وكل بلدان الوطن العربي وقد اعتذر النجم محمد هنيدي للجمهور المغربي عن عدم قدرته علي حضور مهرجان كازا أرت نظرًا لانشغاله بتصوير فيلمه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد أن الكوميديا فن ثقيل، والوحيد الذى يستمر إلى الأبد، ولا يصلح أن يعيش الناس بدون ضحك، ولكن يختلف فى طريقة تقديمه، موضحًا أن تكريم نجوم الكوميديا موجود، ويتشرف أنه ينتمى لعائلة الكوميديا المصرية.

وكشف هنيدى عن آخر أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سيقدم فيلمًا روائيًا وليس "كارتون"، ولكن بطل الفيلم لظروف ما سيتحول لشخصية صغيرة، مردفاً:"بقالنا 3 سنين بنشتغل عليه، وحالياً فى التحضير، وقريب هيعجبكم".

وعن فيلم الفارس والأميرة، قال: "من أكثر ما أعجبنى أن صناع الفيلم لم يتركوه واشتغلوا عليه، وفجأة ظهر للنور، وقيل أن رد الفعل شىء عظيم، وأنا مشتاق إنى أشوفه".

وعن مسرحية "3 أيام فى الساحل"، اوضح أنها قدمت بشكل جيد، حيث يقدمه نجوم، مضيفًا أن المسرح هو الحب الأصلى، وهو البيت الكبير وعشق من نوع خاص، ومسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.