داليا مبارك ممنوعة من الغناء.. وأصالة ترفض أنغام حتى في الكواليس

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يلحظ الكثير من المشاهدين غياب الفنانة السعودية داليا مبارك والفنانة المصرية أنغام عن الوصلة الأخيرة من حفل "ليلة تركي"، التي أقيمت مؤخرا ضمن موسم الرياض.

اختتم الحفل بالتريو الغنائي الذي جمع أصالة نصري وأسماء لمنور وأميمة طالب بأغنية "قالوا حبيبك مسافر"، للفنانة الراحلة ذكرى، وغابت عنهن داليا مبارك وأنغام.

وكان من المفترض وجود الخماسي كاملا لتأدية الأغنية والتي حصل من خلالها عدم تناغم بين الفنانات اللاتي ظهرن على المسرح؛ ما جعل الختام يظهر بشكل مرتبك، واتضح جليا عدم الانسجام، ومحاولة فرض كل فنانة نفسها إما برفع الصوت أو محاولة عدم السير على كلمات الأغنية نفسها، وهو المقطع الذي تم تداوله على السوشال ميديا بشكل كبير، وتعرض لانتقاد واسع.

وفي ذات السياق، رفضت الفنانة أنغام الغناء مع أصالة، رغم كل المحاولات، والسبب يعود إلى المشاكل الكبيرة القائمة بين الطرفين، كما أن أصالة بدورها رفضت وجود أنغام بجانبها حتى خلف الكواليس.

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أما فيما يخص عدم مشاركة الفنانة داليا مبارك في الوصلة الأخيرة والمعروف عنها تميزها بقوة علاقاتها الوطيدة مع جميع الفنانين، فذلك يعود إلى أن قرار اتخاذ غناء تريو تم قبل الحفل بيوم، وحينها انتهت داليا من أداء بروفاتها وخرجت فورا من مقر البروفات، بسبب إحساسها ببعض التعب جراء الأجواء الباردة، وبسبب أنها لم تحضر للبروفات؛ ما ترتب على ذلك غيابها عن الوصلة الأخيرة، والتي فسرها بعضهم إلى وجود بعض المشاكل بينها وبين البقية.

من ناحية أخرى، تغيب الفنانة داليا مبارك عن حفل الملحن "ياسر بو علي"، واستغرب بعضهم عدم وجودها، مع العلم ان الألبوم الأخير لداليا كان مجهزا بالكامل من قبل "ياسر بو علي"، ولاقى نجاحا باهرا وما زال حتى الآن يحتل المراتب الأولى خليجيا.

وأفادت مصادر لـ"فوشيا" أن غياب داليا جاء بطلب الملحن الذي فضل أن تكون الأعمال المغناة من الأغاني القديمة ووجدت حينها النجاح، عكس الأغاني الجديدة والتي منها ألبوم داليا، فهو لا زال في متناول الجميع وأصبح مطلبا حتى الآن، لذلك تغيب داليا، لمصلحة جميع الأطراف.