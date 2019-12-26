أصالة تحيي «ليلة من العمر 5» في الكويت الخميس

وصلت النجمة أصالة دولة الكويت مساء أمس الثلاثاء، قادمة من الرياض وذلك لإحيائها حفلا غنائيا كبيرا مساء غدٍ الخميس بقاعة 5 بأرض المعارض بمشرف.

ويحمل الحفل عنوان «ليلة من العمر 5» ويشاركها في الحفل المطرب الكويتي مطرف المطرف وكان في استقبالها منتج الحفل عبدالعزيز الزيدي وعدد من الإعلاميين.

وأعربت أصالة فور وصولها عن سعادتها بتواجدها في الكويت وأن تكون آخر حفلاتها لعام 2019 وسط محبة ولطف أهل الكويت، وأضافت أنها ستقدم مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة لترضي أذواق كل عشاقها هنا وعما تقوله لعامي 2019 و2020 قالت أقول لـ 2019: يالا باي، وأقول للسنة الجديد: هلو هلو.

الجدير بالذكر أن أصالة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالدرعية بالمملكة العربية السعودية ليلة الشاعر السعودي تركي التي حملت اسم «بعض من ذكريات تركي.. عنوان موسيقي» يسرد قصته في ليلة غنائية وشارك في هذه الليلة كل من المطربات أنغام، أسماء المنور، داليا مبارك، وأميمة طالب.

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