آية عبدالرؤوف تفاجىء جمهورها في الكريسماس بأغنية "هتروح لفين"

تستعد المطربة آية عبد الرؤوف لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان "هتروح لفين" تزامنًا مع الاحتفال بأعياد رأس السنة 2020."هتروح لفين".. من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان علاء الراوي وتوزيع عمر إسماعيل، وتطرحها آية عبد الرؤوف على طريقة الفيديو كليب، وتمنت أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها في موسم الكريسماس، كما وعدتهم بأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة.الجدير بالذكر أن آخر أعمال آية عبد الرؤوف، أغنية "مصدقة إحساسها"، من كلمات محمد جشم، وألحان علاء الراوي، وتوزيع "زووم"، واقتربت الأغنية من 200 ألف مشاهدة خلال شهر من طرحها على "اليوتيوب". قد يهمك ايضا: آية عبد الرؤوف تطرح أحدث أغانيها «مكدبش عليك» "آية عبد الرؤوف تستعد لطرح أغنيتين جديدتين بعد نجاح "مش راجل

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