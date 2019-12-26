القاهرة - لايف ستايل
صادف الأربعاء عيد ميلاد الفنانة غادة عادل والتي أكملت اليوم عامها الـ45 ، فهي من مواليد 25 كانون الأول/ ديسمبر 1974 وبدأت نشاطها الفني عام 1997.وتعد غادة عادل واحدة من النجمات اللاتي تميزن بالسينما وشاركت في بطولة عدد من الأفلام أبرزها الباشا تلميذ وملاكي إسكندرية وخليج نعمة ونادي الرجال السري وعيال حبيبة وحمادة يلعب وأهواك، وشاركت غادة عادل في بطولة عدة مسلسلات منها العهد وسرايا عابدين ومكان في القصر.
حياة غادة عادل الشخصية مثيرة للجدل، ففي عام 2018 صدمت جمهورها بالإعلان عن طلاقها من المخرج مجدي الهواري بعد زواج استمر لأكثر من 15 عامًا وكشفت غادة عادل بإحدى اللقاءات التلفزيونية أن سبب الطلاق هو كثرة الخلافات بينهما وشعورهما أنه من الأفضل الإنفصال من أجل ابنائهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على سبب انفصال غادة عادل عن زوجها لمناسبة عيد ميلادها الـ 45 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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