2019 عام تحطيم الأرقام القياسية في صالات السينما و"الأكشن" يتصدر المشهد

شهد العام الجاري نشاطا سينمائيا واسعا، إذ عُرض نحو ٣٠ فيلمًا حقق بعضها نجاحًا نقديًا وجماهيريًا كبيرًا، وشهدت صناعة السينما العديد من الإيجابيات والسلبيات، نكشف ملامح المشهد السينمائي فى ٢٠١٩ وحصاد العام والرابحون فى سينما العام.

فيقول الناقد الفني طارق الشناوي: نحن بصدد موسم تحطيم الأرقام القياسية، فأرقام الإيرادات تجاوزت ما اعتادت عليه السينما المصرية، لكن رغم ضخامة الأرقام لا يوجد إبداعات خاصة، فمن ملامح العام السينمائي ٢٠١٩ غياب الفيلم المصري عن المهرجانات، فلم تجد السينما المصرية فيلما يمثلها فى المهرجانات الكبرى التي تقيمها، وهذه كارثة، أن يكون البلد مضيفا وليس لديه فيلم يمثله، وهو ما يستدعي تدخلا وتحركا قويا من الدولة المصرية لرصد دعم قوي للسينما، فغياب الفيلم المصري عن تلك المهرجانات يمثل إدانة للقوى الناعمة فى مصر، ويتطلب تحرك الحكومة وإعادة الدعم لصناعة السينما مرة أخرى بعد توقفه منذ ٤ سنوات.

وأضاف الشناوي: من ملامح هذا العام أيضا سيطرة الأكشن على نوعية الأفلام المعروضة، وتحقيقها أعلى الإيرادات، وشهد أيضا نهاية الوصفة السبكية إذ لم تحقق تلك النوعية من الأفلام أي نجاح فى شباك التذاكر، ونهاية محمد سعد لأنه أصر مرة أخرى على إعادة المراهنة على شخصية اللمبي وقدمها فى فيلمه «محمد حسين» وحقق فشلا ذريعا، كما أن البطولات النسائية تكاد تكون غير موجودة.

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وعن الأفضل من وجهة نظره قال الشناوي: أفضل ممثل هو كريم عبد العزيز عن فيلم «نادي الرجال السري» لأنه قدم الدور بخفة دم عالية، وأفضل ممثلة تتقاسمها غادة عادل عن دوريها فى «نادي الرجال السري» و«ولاد رزق ٢»، وهند صبري عن دورها فى «الفيل الأزرق ٢»، وأفضل مخرج هو شريف عرفة عن فيلم «الممر».. ومن جانبها قالت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي إن أفضل أفلام العام كانت «الممر» و«الفيل الأزرق ٢» و«ولاد رزق٢»، وأفضل ممثل هو أحمد عز عن دوره فى فيلم «الممر»، وكريم عبد العزيز عن دوره فى «الفيل الأزرق ٢»، وأفضل ممثلة هي «هند صبري» عن دوريها فى «الفيل الأزرق ٢» و«الممر»، وأفضل مخرج هو شريف عرفة عن فيلم «الممر»، ومروان حامد عن فيلم «الفيل الأزرق ٢».

وأضافت البشلاوي: تسير السينما بشكل منتظم من ناحية عدد الأفلام المعروضة، وعدد الأفلام الجيدة التي يمكن الإشارة إليها بشكل مباشر، لكن لم تحدث طفرة فى السينما سوى فى بعض التجارب القليلة، مثل فيلم «الممر» الذي يحمل خصوصية فى موضوعه مرتبطة بالمصريين وتاريخهم، وفيلم «الفيل الأزرق ٢» الذي يحاول صناعه اللحاق بلغة السينما العالمية، ومواكبة تطور التصوير والسيناريو، وفيلم «ولاد رزق ٢» الذي يعد فيلم أكشن نموذجي حيث حقق نجاحا تجاريا ونقديا على السواء.

ومن جانبه يقول الناقد الفني عصام زكريا: شهد العام الحالي ارتفاع الإيرادات، وكسر أكثر من فيلم لحاجز الـ١٠٠ مليون جنيه، لكن تلك الأرقام خادعة لأن سعر الجنيه الآن مختلف عن قيمته فى الماضي، وأسعار التذاكر مرتفعة بحيث لم تعد السينما فنا شعبيا ترفيهيا وأصبحت نشاط برجوازي، وبمقاييس الـ ٢٠ سنة الماضية، قد تكون إيرادات «صعيدي فى الجامعة الأمريكية» أو «اللمبي» أعلى.وأضاف أن ارتفاع الإيردات إيجابي ولكن كان من الممكن أن تتضاعف إذا كان هناك بنية أساسية قوية تتمثل فى زيادة دور العرض وزيادة عدد النسخ المعروضة للأفلام، فمازال هناك محافظات بالكامل ليس بها سينمات.

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وأوضح زكريا أن أبرز ملامح عام ٢٠١٩ السينمائية هي سيطرة أفلام الأكشن والمعارك، وإن كانت قد اقتصرت على تقليد السينما الأمريكية ولم تحمل شخصية مخرجيها أو أي طموح فني، كما تراجعت الأفلام الاجتماعية والإنسانية تماما، وأغلب الأفلام الكوميدية لم تحقق نجاحا فى شباك التذاكر، مثل أفلام أحمد حلمي ومحمد سعد وأحمد أدم، وتراجعت أيضا الأفلام الفنية فلم تجد المهرجانات المصرية أية أفلام تمثل مصر فى مسابقاتها.

«الفيل الأزرق ٢» على القمة

تربع فيلم الفيلم الأزرق ٢ على عرش إيرادات السينما المصرية لعام ٢٠١٩، محققا نحو ١٠٣٫٦٠٠ مليون جنيه، وهي أيضا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ليكون بذلك أول فيلم مصري يكسر حاجز الـ١٠٠ مليون جنيه، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، وإخراج مروان حامد.

احتل فيلم «ولاد رزق ٢- عودة أسود الأرض» المرتبة الثانية فى أعلى إيرادات فى السينما المصرية، متخطيا أيضا حاجز الـ١٠٠ مليون جنيه، إذ حقق نحو ١٠٠،٥٠٠ مليون جنيه، وهو من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داوود، وإخراج طارق العريان.

وفى المركز الثالث يأتي فيلم «كازابلانكا» محققا ٧٩٫١٥٦ مليون جنيه، والفيلم من بطولة أمير كرارة، غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج بيتر ميمي، وتم عرضه فى ٤ يونيو.

وحصد الفيلم الحربي «الممر» المركز الرابع محققا ٧٤٫٤٩٥ مليون جنيه، والبطولة لأحمد عز وهند صبري وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني، ومن إخراج شريف عرفة وجاء فى المركز الخامس فيلم «نادي الرجال السري، محققا حوالي ٥٩٫٧١٩ مليون جنيه، الفيلم لكريم عبد العزيز وغادة عادل ونسرين طافش وماجد الكدواني، وإخراج خالد الحلفاوي.

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