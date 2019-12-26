"ريتشارد كلايدرمان" يحيى حفل عيد الحب فى مصر على مسرح المنارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار العالمى الفرنسى ريتشارد كلايدرمان حفل عيد الحب هذا العام على مسرح المنارة فى القاهرة، وذلك يوم 14 فبراير 2020، وذلك بعد النجاح المبهر الذى حققه العام الماضى، وكان حفل عازف البيانو العالمى "كلايدرمان" قد حقق نجاحا كبيرا العام الماضى ولاقى إعجابا وحفاوة من الجمهور المصرى، وظهر ذلك من إقبال الجمهور على الحفل وردود الفعل الإيجابية عليه.

وصرح أحمد عبيد منظم الحفل، أن استضافة الموسيقار "كلايدرمان" للعام الثاني على التوالي ليحيى حفل عيد الحب في مصر كان نتيجة لما تحقق من نجاح كبير للحفل العام الماضي، وإقبال الجمهور المصري وإعجابه بهذه النوعية من الموسيقي التي ارتبط بها على مدار سنوات من خلال الأفلام الشهيرة التي ظهرت فيها هذه المقطوعات الموسيقية وساهمت بشكل كبير في تحقيق شهرة "كلايدرمان" العالمية، منها فيلم titanic.

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ريتشارد كلايدرمان

وأضاف "عبيد" أن من أهم أهداف إقامة حفلات فنية عالمية على أرض مصر، هو الترويج للسياحة الفنية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر، وأنها مركز للفنون فى الشرق الأوسط.

واشتهر الموسيقار وعازف البيانو العالمى "كلايدرمان" بلقب أمير الرومانسية، بعدما أطلقت عليه سيدة أمريكا الأولى السابقة نانسى ريجان هذا اللقب، زوجة رونالد ريجان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، لما تميز به من تسجيل عدد من المقطوعات الموسيقية الرومانسية الشهيرة على مستوى العالم، ومن بينها موسيقي فيلم titanic، ومقطوعة " love story "، والعديد من المقطوعات الفنية الأخرى الأشهر على مستوى العالم.

ويعد "كلايدرمان" من أنجح الموسيقيين على مستوى العالم في مجاله حيث وصل حجم مبيعات أسطواناته إلى أكثر من 70 مليون أسطوانة فيما يزيد عن 35 دولة على مستوى العالم، ويعد الموسيقار الفرنسي أحد أساطير عزف البيانو عالمياً، ويحصد دائماً أسطواناته على أعلى مبيعاً على مستوى العالم.