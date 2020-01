شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مؤلفة أغنية مسلسل Friends ألى ويليس عن عمر ناهز 72 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مؤلفة الأغانى المرشحة لـ جائزة الـ إيمى والفائزة بجائزة جرامى ألى ويليس، فى 24 ديسمبر، بسبب نوبة قلبية، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، وأعلنت شريكة حياتها برودينس فنتون، منتجة الأفلام، وفاتها، من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة "ستجدى الراحة في حديقة العجائب.. 10 نوفمبر 1947 - 24 ديسمبر 2019 ،" في إشارة منها إلى مقطوعة موسيقية تدعى Earth, Wind & Fire.



برودينس فنتون

ألفت ويليس أيضًا أغنية " I’ll Be There for You " التى غناها فريق The Rembrandts، والتي كانت تعرض ضمن مسلسل الكوميديا الكثر شهرة في العالم Friends، والتي بالتالى أصبحت واحدة من أكثر الأغاني التي المشهورة والمسموعة على أي من قنوات التليفزيون، وبسبب أغنية " I’ll Be There for You " حاز ويليس على ترشيح إيمي.

شاركت ويليس في تأليف مقطوعتى برودواي الموسيقية The Color Purple و the Beverly Hills Cop ، وفازت بجوائز Grammy لكليهما، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

تعاونت ويليس، التي باعت مؤلفاتها أكثر من 60 مليون تسجيل، مع فنانين مثل بوب ديلان، جيمس براون، باتي لابيل، دينيس ويليامز، هيربي هانكوك، ومونت لامونت دوزيير، وغيرهم على مدار حياتها الفنية.

ولدت ويليس في 10 نوفمبر 1947، ومن ثم انتقلت ويليس وهي من مواطني ديترويت، إلى نيويورك في عام 1969 بعد تخرجها بدرجة علمية في جامعة ويسكونسن، وفقًا لسيرتها الذاتية على موقع songwriters Hall of Fame على الإنترنت songhall.org، عملت ككاتبة ومؤلفة في كولومبيا وإبيك ريكوردز قبل أن تنتقل إلى الموسيقى وكتابة الأغاني في عام 1972، وأصبحت المغنية الأمريكية بونى رايت أول فنانة تغنى أغنياتها، بعد سماع ألبوم ويليس الملحمي لعام 1974 الذى طرح تحت اسم Child Star.